Une expansion à Atlanta dans les plans de la LNH?

Kevin Weekes a causé une certaine onde de choc sur la planète hockey en dévoilant que le projet de ramener une équipe de la LNH à Atlanta prenait de l'ampleur.

Renaud Lavoie est revenu sur le dossier lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Il y a un groupe de gens d'affaires dans le nord d'Atlanta qui aimerait construire un nouveau projet immobilier, mais aussi avec un amphithéâtre d'environ un milliard de dollars, pour ramener une équipe de la LNH à Atlanta. Est-ce qu'on veut vraiment y retourner? Ce n'est pas une question de savoir si les propriétaires sont capables de payer les joueurs. La vraie question est de savoir comment on peut augmenter les revenus.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports ne comprend tout simplement pas pourquoi Atlanta passerait devant Québec pour obtenir une équipe de la LNH.

«On nous parle d'Atlanta. C'est un endroit où ça n'a jamais fonctionné. Soudainement, ça fonctionnerait? Pendant ce temps, on aurait des revenus garantis à Québec. Arrêtez de me dire qu'il y a plus d'argent à Atlanta qu'à Québec.»