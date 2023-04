Rocket : tous les yeux sont tournés vers Cayden Primeau

Si le Rocket de Laval veut connaître le même type de printemps que l’an dernier et même faire encore mieux, le gardien Cayden Primeau devra être aussi bon que pendant les séries éliminatoires 2021-2022.

L’Américain avait été fantastique et avait permis aux siens d’atteindre la finale de son association, que le club-école du Canadien de Montréal avait perdue en sept matchs contre les Thunderbirds de Springfield. Pendant ce parcours, il avait maintenu un taux d’efficacité de ,936 et une moyenne de buts alloués de 2,17.

Chez les membres de l’édition 2022-2023 du Rocket, personne ne doute que Primeau sera en mesure de faire de même dans les prochaines semaines.

«Je suis très confiant et nos joueurs ont confiance en Primeau», a affirmé l'entraîneur Jean-François Houle lundi, deux jours avant le premier match de la série deux de trois contre les Comets de Utica.

«Il a été très solide à ses trois derniers départs. [...] On a accordé plus de 40 lancers pour trois matchs de suite, ce qui ne nous arrive pas souvent.»

L’an dernier, Anthony Richard évoluait pour le Crunch de Syracuse et il a été frustré à de nombreuses reprises par Primeau pendant la série qui opposait son équipe à la formation québécoise.

«C’est frustrant quand tu affrontes un gardien qui fait les arrêts et qui t'empêche de marquer un gros but, a affirmé l’avant de 26 ans. C'est ça qui avait fait défaut contre Laval. Cayden faisait les arrêts importants. Je suis extrêmement content de l'avoir de mon côté [cette fois-ci].»

«J'ai l'impression que des matchs de haute pression comme ça font ressortir le meilleur de lui.»

En confiance

Le principal intéressé était très heureux d’entendre les bons mots de son entraîneur et de ses coéquipiers.

«C'est une chose qui me rend fier, a affirmé Primeau. Tu veux être calme et te retrouver dans ce genre de situations. Tu veux te nourrir de la confiance de l'équipe et l'équipe veut se nourrir de la confiance de son gardien.»

Le choix de septième ronde (199e au total) du CH au repêchage de 2017 est aussi revenu sur sa saison régulière en dents de scie. Il croit d’ailleurs que l’adversité qu’il a vécue fait de lui un meilleur gardien à l’aube du parcours éliminatoire des siens.

«J’ai connu des hauts et des bas cette saison. J’essaie d’apprendre de ça et c’est de l’expérience que j’acquiers. C’est la seule façon de s’améliorer. Je me sens plus fort mentalement.»

Sans Mitchell Stephens

Par ailleurs, le Rocket devra se débrouiller sans les services de l’attaquant Mitchell Stephens pour l’entièreté de la série contre les Comets.

L’Ontarien de 26 ans s’est fait mal vendredi dernier, lors du dernier affrontement de la saison régulière de son club.

Stephens connaissait énormément de succès dernièrement, lui qui œuvrait en compagne de Rafaël Harvey-Pinard et de Richard sur son trio. Cette saison, il a amassé 20 buts et 21 mentions d’aide pour 41 points en 68 parties. Ces statistiques le placent au troisième rang des pointeurs de la formation lavalloise en 2022-2023.