Quels anciens joueurs du CH participeront aux séries éliminatoires?

La saison du Canadien de Montréal est peut-être finie, mais pas celle de certains de ses anciens joueurs, qui tenteront de soulever le trophée de Lord Stanley.

Mise à part la série opposant les Jets de Winnipeg aux Golden Knights de Vegas, chacun des affrontements de premier tour comprendra au moins un joueur ayant porté le bleu-blanc-rouge.

Hurricanes c. Islanders

Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov étaient considérés, il y a moins de deux ans, comme deux pièces essentielles à la relance du Canadien. Ils ont plutôt fleuri sous d’autres cieux et ont connu leur campagne la plus productive en 2022-2023. Le défenseur russe est toutefois embêté par une blessure au haut du corps qui l’empêchera de disputer le premier match pour les «Isles».

Panthers c. Bruins

Puisque Mike Reilly a passé la fin de la saison dans la Ligue américaine, aucun ex-membre du Tricolore ne porte les couleurs de la meilleure équipe du circuit Bettman. Du côté des Panthers, le vétéran Eric Staal a davantage fait parler de lui pour son aversion du chandail arc-en-ciel que pour ses performances sur la glace en 2022-2023. Le hargneux Nick Cousins a quant à lui effectué un passage de 58 rencontres avec le CH qui n’a pas marqué les esprits, en 2019-2020.

Lightning c. Maple Leafs

On ne va pas revenir pour une énième fois sur la transaction impliquant Mikhail Sergachev et Jonathan Drouin, mais le défenseur russe vient de connaître sa meilleure saison, et de loin. Ses 64 points lui ont même permis de devancer Victor Hedman parmi les défenseurs des «Bolts». Il compte toujours comme coéquipier l’ancien favori de la foule Corey Perry. Victor Mete et Jordie Benn étant blessés à long terme du côté des Leafs, Erik Gustafsson est le seul ancien du Tricolore qui tentera de mettre fin à la sempiternelle disette torontoise.

Rangers c. Devils

Les amateurs du Tricolore pourront voir deux anciens représentants slovaques de la Sainte-Flanelle dans ce choc entre titans de la Métropolitaine. Employé à l’aile gauche du premier trio des Devils, Tomas Tatar tentera de mieux faire qu’à ses 40 premiers duels éliminatoires, où il n’avait amassé que 12 points. De leur côté, les Blueshirts espèrent ne pas devoir faire appel à l’adjoint d’Igor Shesterkin, Jaroslav Halak. Le gardien de 37 ans a toutefois tendance à exceller au printemps. Son taux d’efficacité de ,919 en 39 duels d'après-saison en est la preuve.

Stars c. Wild

À la surprise des partisans du Canadien, Evgenii Dadonov a connu beaucoup de succès avec les Stars en fin de saison. Il tentera de poursuivre sur sa lancée des 23 derniers matchs de la saison, où il a récolté 15 points, en compagnie de l’indiscipliné, mais talentueux attaquant Max Domi. Le défenseur Joel Hanley est l’autre joueur de l’équipe texane ayant évolué avec le Tricolore. Un autre arrière à caractère défensif qui n’a fait que passer à Montréal enfile quant à lui l’uniforme du Wild: Jon Merrill.

Kraken c. Avalanche

L’Avalanche a peut-être réalisé le coup le plus fumant de la date limite des transactions en 2022 en mettant la main sur Artturi Lehkonen. L’ailier finlandais a marqué le but ayant permis aux «Avs» de soulever la coupe Stanley et s’est établi au sein du top 6 de Jared Bednar. L’équipe du Colorado a récidivé, en mars dernier, en obtenant les services d’un autre ancien du CH qui excelle sous pression: le pivot d’expérience Lars Eller. En cas de blessures, le gardien Keith Kinkaid et l’attaquant Charles Hudon pourraient aussi dépanner l’Avalanche. Le défenseur Cale Fleury tentera quant à lui d’aider le Kraken à remporter la première série de son histoire.

Kings c. Oilers

Depuis que Phillip Danault a délaissé les hivers québécois pour le soleil de la Californie, il file le parfait bonheur et est employé à toutes les sauces par son entraîneur-chef, Todd McLellan. Pour une deuxième saison consécutive, il aura comme mandat de frustrer le prodigieux Connor McDavid au premier tour. Les Kings avaient pris les devants 3 à 2 avant de s’incliner en sept rencontres en 2022, rappelons-le. Après avoir disputé les 82 matchs des Oilers cette saison, Brett Kulak sera quant à lui un morceau important de la brigade défensive de Jay Woodcroft.

À quoi ressemblerait une équipe formée par des anciens du CH participant aux séries éliminatoires?

Tomas Tatar-Phillip Danault-Artturi Lehkonen

Max Domi-Jesperi Kotkaniemi-Corey Perry

Nick Cousins-Lars Eller-Eric Staal

Charles Hudon

Mikhail Sergachev-Alexander Romanov

Brett Kulak-Cale Fleury

Jon Merrill-Erik Gustafsson

Jaroslav Halak

Keith Kinkaid