Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 18 avril qui en valent le détour.

Hockey : Rangers de New York c. Devils du New Jersey

La majorité des experts s’attendent à une longue série de premier tour entre les Rangers et les Devils. Difficile de dire qui sortira vainqueur de ce duel entre deux rivaux de la section Métropolitaine. Les Blueshirts comptent cependant beaucoup plus de joueurs qui ont de l’expérience en éliminatoires, comparativement à leurs adversaires. En effet, les Devils sont très jeunes et la majorité de leurs meneurs vivront une première partie des séries mardi soir au Prudentiel Center. Considérant cela, la cote des Rangers est très intéressante.

Prédiction: Victoire des Rangers – 2,10

Hockey : Maple Leafs de Toronto c. Lightning de Tampa Bay

Pour une énième fois, les Maple Leafs amorcent les éliminatoires avec la pression de mettre fin à leur très longue série d’insuccès quand ça compte. En effet, la formation de la Ville Reine n’a pas franchi la première ronde depuis 2004. Devant leurs partisans au Scotiabank Center, les joueurs des Leafs auront peut-être les jambes lourdes. De l’autre côté, le Lightning est habitué d’être des séries. A-t-on besoin de rappeler que les «Bolts» ont atteint la finale de la coupe Stanley lors des trois dernières campagnes de la Ligue nationale?

Prédiction : Victoire du Lightning – 2,35

Tennis : Dominic Thiem c. Constant Lestienne

L’Autrichien Dominic Thiem connait beaucoup de difficultés depuis plusieurs mois, lui qui n’a pas franchi la deuxième ronde d’un tournoi depuis octobre 2022! Il affrontera le Français Constant Lestienne dans le cadre de la première ronde du tournoi de Munich. Les deux hommes se sont mesurés l’un à l’autre une seule fois et c’était en 2012. Thiem, qui occupe actuellement le 101e rang au classement mondial, l’avait emporté en trois manches. Parions que le détenteur du 60e échelon sur l’échiquier mondial aura le meilleur cette fois-ci.

Prédiction : Victoire de Constant Lestienne – 3,95