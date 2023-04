Marc-André Bergeron se prononce sur son futur avec les Lions

Malgré le fait que les Lions de Trois-Rivières n'ont pas participé aux séries éliminatoires, Marc-André Bergeron est tout de même satisfait de la saison de son équipe.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«On n'a pas fait les séries, mais on n'était quand même pas à des années-lumière de participer aux séries. On était à cinq victoires de participer aux séries éliminatoires. Je me souviens d'avoir trouvé, très souvent durant la saison, qu'on aurait mérité un meilleur sort après un match. Je pense que les cinq rencontres étaient là.»

Sans vouloir commencer à chercher des excuses, le nombre spectaculaire de joueurs blessés dans l'organisation des Canadiens de Montréal a grandement affecté les Lions de Trois-Rivières.

«C'est certain que quand tu joues la majorité de ta saison avec un alignement qui n'est pas complet, ça complique les choses. Nous sommes les petits frères des Canadiens de Montréal. Jeff Gorton l'a dit en conférence de presse que c'était une année record au niveau des blessures. Automatiquement, ça déboule jusqu'à nous. Je pense que la relation est très bonne, mais tu ne peux pas te préparer pour ce qui n'est pas préparable.»

En ce qui concerne son futur avec l'équipe, Bergeron n'a toujours pas décidé s'il allait demeurer l'entraîneur-chef des Lions ou s'il allait chercher à en engager un nouveau.

«J'adore mon rôle de vice-président et de directeur général. J'ai aimé être entraîneur, plus que je l'avais anticipé. J'ai besoin de me reposer et de penser à la prochaine saison pour voir vraiment quels souliers je veux chausser. À l'heure où on se parle, je veux me donner le temps d'avoir une bonne réflexion et d'en parler avec ma famille. Je veux garder toutes les options ouvertes pour m'assurer de prendre la bonne décision.»

