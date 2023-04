LNH: hausse marquée du nombre de partisans

En grande partie grâce à l’abandon de mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey ont accueilli 7,9% plus de partisans en 2022-2023 que lors de la saison précédente.

Ce sont donc 22,4 millions d’amateurs qui ont assisté à une partie du circuit Bettman, selon le «Sports Business Journal».

Sans surprise, les équipes canadiennes et californiennes, qui ont dû composer avec des mesures strictes plus longtemps, ont constaté la plus grande amélioration aux guichets.

Le Canadien de Montréal (+36 %), les Sénateurs d’Ottawa (+83 %) et les Maple Leafs de Toronto (+20,3 %) font ainsi partie des marchés ayant bénéficié du relâchement des mesures sanitaires.

Les Sabres de Buffalo (+55,7 %) ont aussi profité d’une hausse impressionnante. Notons que les partisans non vaccinés ont seulement été admis au KeyBank Center à partir du mois de février 2022.

C’est une tout autre histoire pour les Coyotes de l’Arizona (-60,3 %), dont le déménagement temporaire dans le minuscule Mullett Arena a grandement affecté la vente de billets.

Seulement cinq autres formations ont affiché un rendement inférieur à la campagne 2021-2022, selon ce classement qui prend aussi en compte les matchs extérieurs et en Europe. Tous deux exclus des séries éliminatoires, les Blackhawks de Chicago (-7,2 %) et les Predators de Nashville (-6,2 %) ont été légèrement délaissés par leurs partisans.