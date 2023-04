Kings-Oilers: le combat revanche

Comme l’an dernier, les Oilers d’Edmonton et les Kings de Los Angeles ont rendez-vous au premier tour des séries éliminatoires.

Cette confrontation entre ces deux équipes de la section Pacifique s’amorcera à 22h ce soir à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

En 2022, les Oilers en étaient sortis vainqueurs au terme d’un septième et ultime affrontement. Les Kings tenteront de prendre leur revanche et ainsi de remporter une première série depuis leur conquête de la coupe Stanley en 2014.

Encore une fois, les Oilers ont terminé devant les Kings au classement, avec un mince écart de cinq points.

La tâche s’annonce ardue pour les Kings, alors que la bande à Connor McDavid écrase tout sur son passage depuis deux mois. Les Oilers ont effectivement gagné 14 de leurs 15 derniers matchs et montrent une remarquable fiche de 18-2-1 depuis février.

De leur côté, les Kings ont conclu le calendrier avec deux victoires, mais ils avaient perdu leurs trois rencontres précédentes et joué seulement pour ,500 à leurs 10 derniers matchs.

Sur le plan personnel, McDavid a connu une autre saison de rêve en récoltant pas moins de 153 points. Il a amassé 25 points de plus que son plus proche poursuivant dans la course au trophée Art-Ross : son coéquipier Leon Draisaitl (128). Ryan Nugent-Hopkins (104) a lui aussi franchi la barre des 100 points.

Chez les Kings, Anze Kopitar a été le plus productif avec 74 points. Le deuxième pointeur de l’équipe, Kevin Fiala, regardera ce premier match de la galerie de presse en raison d’une blessure au bas du corps qui lui a fait rater les six dernières rencontres de la saison.