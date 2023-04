Jalen Hurts devient le joueur le mieux payé de l’histoire

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts est désormais l’athlète le mieux rémunéré de l’histoire de la NFL, car il a accepté un nouveau contrat de cinq ans et de 255 millions $, incluant une somme garantie de 179,3 millions $.

C’est ce qu’a confirmé lundi avant-midi la chaîne NFL Network.

L’entente prévoit aussi une clause de non-échange et des bonis pouvant atteindre 15 millions $. Conséquemment, Hurts pourrait gagner jusqu’à 54 millions $ annuellement et un maximum de 274,3 millions $ d’ici 2028. Le tout comprend le total de 4,3 millions $ qu’il doit obtenir à la dernière année de son pacte de recrue. Donc, en 2023, il aura droit à un montant bonifié à la signature de 23,294 millions $, tandis qu’en 2024, première année de son lucratif contrat, il empochera 64 millions $.

À sa deuxième saison comme quart principal des Eagles, l’athlète de 24 ans a mené les siens vers une participation au plus récent Super Bowl. En saison régulière, il a complété 66,5 % de ses passes pour des gains de 3701 verges, 22 touchés et six interceptions. Au sol, il a ajouté 760 verges et 13 majeurs.

Une grande première

Par ailleurs, son agente Nicole Lynn est devenue l’hiver passé la première Noire à représenter les intérêts d’un pivot ayant agi comme partant au Super Bowl. Elle est aussi la première femme à avoir travaillé pour un joueur sélectionné parmi les trois premiers d’un repêchage, soit le plaqueur défensif des Jets de New York Quinnen Williams, choisi au troisième rang en 2019. D’après NFL Network, Lynn vient de négocier le pacte le plus imposant financièrement à vie pour une femme.

Le total garanti de Hurts surpasse celui consenti à Deshaun Watson par les Browns de Cleveland l’an dernier; il s’est engagé pour cinq ans et 230 millions $, somme qu’il est assuré de toucher entièrement. Le vétéran Russell Wilson, des Broncos de Denver, et Watson sont les seuls joueurs ayant reçu davantage en total garanti que le quart de Philadelphie. En termes d’argent total, Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) occupe la première place de tous les temps. En 2020, il a prolongé son association avec le club du Missouri pour 10 ans et 450 millions $.