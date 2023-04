Islanders-Hurricanes: duel défensif à prévoir

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey prendront leur envol ce soir.

Dans le premier match à l’affiche, vous pourrez voir à compter de 19h à TVA Sports 2 et sur TVA Sports Direct le début de la confrontation entre les Islanders de New York et les Hurricanes de la Caroline.

Il faut s’attendre à un duel défensif puisque les deux rivaux de la section Métropolitaine figurent dans le top 5 des équipes de l’Association de l’Est ayant accordé le moins de buts cette saison. Seuls les Bruins de Boston, avec 177 buts contre, ont été meilleurs que les Hurricanes (213) à ce chapitre. Les Islanders, eux, se sont classés cinquièmes avec 222, soit une minime marge.

Heureusement pour les Islanders, ils auront de l’aide précieuse en attaque avec le retour de Mathew Barzal, qui a manqué les 23 derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps. En son absence, les Insulaires ont présenté une fiche de 14-7-2.

Ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs de la saison pour décrocher leur laissez-passer pour les séries en tant que première «équipe repêchée».

De leur côté, les Hurricanes ont terminé en tête dans la section Métropolitaine, six points devant les Rangers de New York.