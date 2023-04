Brad Treliving quitte les Flames

Le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, ne reviendra pas en poste la saison prochaine et laissera son siège à Don Maloney, nommé DG sur une base intérimaire, lundi.

Par voie de communiqué, l’organisation albertaine a précisé que les deux parties s’étaient séparées à l’amiable. Le contrat de Treliving prendra fin le 30 juin et l’homme de 53 ans a donc conclu un mandat entamé en avril 2014.

Au cours de son passage avec les Flames, ceux-ci ont atteint le deuxième tour éliminatoire à deux reprises, incluant en 2021-2022, quand ils ont baissé pavillon devant les Oilers d’Edmonton après avoir terminé au sommet de la section Pacifique. Cependant, la campagne suivante a été plus ardue en dépit de l’échange ayant amené à Calgary Jonathan Huberdeau, troqué contre l’attaquant Matthew Tkachuk, notamment. Le club a conclu au neuvième échelon de l’Association de l’Ouest avec 93 points.

«Lorsque vous laissez partir un collègue de qualité et un ami, c’est une journée difficile, a admis le président et chef de la direction des Flames, John Bean. Nous sommes reconnaissants des contributions de Brad lors des neuf dernières années et nous lui souhaitons la meilleure des chances.»

Portant aussi le chapeau de président des opérations de hockey, Maloney s’est joint aux Flames comme recruteur professionnel en 2016. Il a déjà œuvré comme DG des Coyotes de l’Arizona et des Islanders de New York.