Une première pour Jack Hughes

Près de quatre ans après avoir été choisi avec le tout premier choix au total du repêchage de 2019, l’attaquant des Devils du New Jersey Jack Hughes s’apprête à vivre une première expérience en séries éliminatoires.

L’équipe de l’Américain de 21 ans a conclu sa saison régulière 2022-2023 au deuxième échelon de la section Métropolitaine et a maintenant rendez-vous avec les Rangers de New York pour la première ronde de la danse printanière.

«Je suis dans cette ligue depuis quatre ans maintenant, donc je n'ai plus besoin de me mettre à l'épreuve, mais le hockey des séries est emballant, et par-dessus tout, il y a un aspect collectif aux séries, donc tu veux faire avancer l'équipe», a affirmé Hughes, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Ton style de jeu peut changer un peu, mais cela dit, je n'ai pas toutes les réponses non plus. Je n'ai aucun match en séries derrière la cravate, donc je vais apprendre. J'espère que nous pourrons connaître un long parcours et que je pourrai acquérir de l'expérience.»

Fier de lui

Hughes vient de connaitre la meilleure saison de sa carrière. En 78 parties, il a fait mouche 43 fois et fourni 56 mentions d’aide pour 99 points. Le natif d’Orlando, en Floride, est particulièrement fier de son rendement en ce qui concerne les buts inscrits.

«Même au sein du Programme de développement de l'équipe nationale de USA Hockey (2017 à 2019), je n'ai jamais inscrit 43 buts, et je marquais beaucoup de buts là-bas», a raconté Hughes.

«C'était impressionnant d'avoir une bonne séquence en janvier et février. En arrivant dans la Ligue, je pensais que tout le monde savait que j'étais un fabricant de jeux, mais je ne sais pas si les gens s'attendaient à ce que j'inscrive 40 filets, ou peut-être pas aussi rapidement. C'est probablement ce qui a été le plus surprenant.»

Si l’on se fie aux propos de son frère Luke, qui est aussi un membre des Devils, ce n’est pas la pointe de l’iceberg.

«Il est le joueur qui va élever son jeu d'un cran dans les matchs importants, a déclaré le défenseur. C'est probablement une question que vous devriez lui poser, car je n'ai pas beaucoup joué avec lui cette saison, mais je sais à quel point il est compétitif et à quel point il veut gagner.»