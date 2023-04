Le gouvernement rétablit le financement de Hockey Canada

Hockey Canada n’est plus dans les mauvaises grâces du gouvernement fédéral.

Dimanche, la ministre des Sports Pascale St-Onge a annoncé que son gouvernement a procédé au rétablissement du financement de la fédération qui a fait parler d’elle pour de bien mauvaises raisons dans la dernière année.

«La journée d’aujourd’hui marque une étape importante pour Hockey Canada dans son parcours afin de regagner et maintenir la confiance de la population canadienne», a indiqué le président du conseil d’administration de Hockey Canada, Hugh L. Fraser, dans un communiqué.

«Je tiens à remercier la ministre St-Onge et le gouvernement pour leur vote de confiance et leurs efforts soutenus visant à faire de la sécurité dans le sport une priorité au Canada, mais je veux aussi rappeler que nous avons encore du travail à faire pour changer la culture de notre sport.»

Hockey Canada a ainsi rempli les trois conditions que la ministre St-Onge lui avait imposées, soit de devenir signataire en bonne et due forme de Sport Sans Abus et du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, de continuer d’étudier et de mettre en œuvre les recommandations découlant de la révision indépendante de la gouvernance et de s’engager à rendre des comptes au gouvernement du Canada sur une base plus régulière.

L’instance politique avait coupé le financement de Hockey Canada en juin 2022, en lien avec le scandale concernant des allégations de viol collectif sur une jeune femme par huit membres d’Équipe Canada Junior 2018 pendant un gala organisé par la fédération à l’été de cette année-là.

La victime alléguée a déposé une poursuite civile contre Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey et huit joueurs pour 3,5 millions $ en avril 2022. Un mois plus tard, Hockey Canada a réglé le dossier hors-cour et les joueurs ont évité un procès sans que leur identité ne soit dévoilée. Des questions sont toutefois soulevées concernant la provenance des fonds utilisés pour dédommager la femme, considérant que Hockey Canada est partiellement financée par des fonds publics.

À l’autonome, le président du conseil d’administration de Hockey Canada, le chef de la direction Scott Smith et tous les membres du conseil d’administration ont démissionné. Ces départs sont survenus après plusieurs appels de la part de la ministre St-Onge et du premier ministre Justin Trudeau. Un nouveau conseil d’administration a été élu le 17 décembre.