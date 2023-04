Édouard Julien et les Twins goûtent à la médecine de Gerrit Cole

Édouard Julien mettra ce séjour de quatre matchs au Yankee Stadium dans son bagage d’expérience. Il a notamment goûté à la médecine de Gerrit Cole, dimanche après-midi, à New York.

Cole a entamé la partie en retirant au bâton le Québécois, qui était inséré au premier rang de la formation offensive. Le lanceur des Yankees donnait le ton à une superbe performance de sa part contre Julien et les Twins du Minnesota. La formation new-yorkaise l'a emporté 2 à 0.

À lire aussi: Édouard Julien blanchi deux fois en 24 heures

«C’est fantastique, il fallait se défendre à la maison et on a connu un excellent match», a commenté Cole, en entrevue d’après-match sur le terrain.

Auteur d’un match complet, Cole a encore déjoué Julien, en début de quatrième manche. Les expérimentés Carlos Correa et Byron Buxton ont aussi été retirés sur des prises dans ce même tour au bâton. Ayant le malheur d’affronter Cole deux autres fois, Julien a déposé l’amorti, en sixième, ce qui a permis de faire avancer Michael A. Taylor au deuxième coussin. Taylor n’a toutefois pu marquer. Le Québécois a complété avec un ballon au champ extérieur en neuvième manche.

Domination au monticule

En neuf manches de travail, Cole (4-0) a cédé deux coups sûrs et un seul but sur balles. Il a par ailleurs totalisé 10 retraits au bâton, dont trois contre Buxton. Cole présente maintenant une moyenne de points mérités de 0,95 depuis le début de la saison. Malgré la défaite, le partant des Twins Pablo Lopez (1-1) a plutôt bien fait, allouant deux points en six manches.

Julien, qui avait entamé son séjour chez les Yankees avec son premier coup sûr en carrière dans le baseball majeur de même que son premier circuit jeudi soir, aurait bien voulu que la magie se poursuive. Or, après ses cinq premiers matchs dans le baseball, il conserve une faible moyenne au bâton de ,111 (2 en 18). À moins d’un revirement de situation, le Québécois pourrait accompagner les Twins à Boston, de mardi à jeudi, pour une série au mythique Fenway Park contre les Red Sox.

Polanco bientôt rappelé?

Trois joueurs des Twins évoluant à l’avant-champ sont actuellement sur la liste des blessés, soit Kyle Farmer, Jorge Polanco et Royce Lewis. Polanco, qui évolue au deuxième coussin comme Julien, se remet toutefois d’une blessure à un genou et devrait effectuer un retour avec la formation du Minnesota au cours des prochains jours après avoir disputé quelques parties au niveau A avec le club-école de Fort Myers. Le voltigeur Alex Kiriloff en est un autre qui pourrait bientôt être rappelé par les Twins après avoir complété sa réhabilitation à la suite d’une blessure à un poignet.

Dans le camp des Red Sox, la formation de Boston poursuivait leur série face aux Angels de Los Angeles, dimanche après-midi, au Fenway Park. Le club local l’a emporté par le pointage de 2 à 1. Avant de recevoir la visite des Twins, les Red Sox ont à nouveau rendez-vous avec les Angels, lundi, alors que Shohei Ohtani sera au monticule.