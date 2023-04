Les Blue Jays ont le numéro des Rays

Le Canada est-il le poison des Rays de Tampa Bay? L’équipe floridienne a encaissé un deuxième revers en 24 heures face aux Blue Jays de Toronto, samedi, s’inclinant 5 à 2.

Rappelons que les Rays avaient égalé un record du baseball majeur en remportant leurs 13 premiers matchs de la saison.

L’artilleur japonais Yusei Kikuchi (2-0) a offert une autre performance convaincante contre les Rays pour mener les siens à bon port. En six matchs en carrière contre l’équipe de Tampa, il présente un dossier de 4-0 et une moyenne de points mérités de 1,80.

Cette fois, Kikuchi a collectionné les retraits sur des prises. Il a frustré neuf frappeurs adverses en six manches, ne concédant au passage que quatre coups sûrs et une longue balle, cognée par Taylor Walls.

Les Jays se sont mis en marche en quatrième manche à l’attaque. Whit Merrifield et Danny Jansen ont ajouté un point au tableau en frappant respectivement un double et un simple.

Tout comme lors du match de vendredi, l’indiscipline des lanceurs des Rays leur a été coûteuse. Au sixième engagement, le releveur Josh Fleming n’a pas aidé la cause de son équipe en allouant une passe gratuite alors que les buts étaient remplis.

Alejandro Kirk a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Rays, cognant un simple productif en septième manche.

Par ailleurs, à son premier départ dans le baseball majeur, l’artilleur des Rays Calvin Faucher n’a pas mal paru en deux manches et deux tiers au monticule. Il a permis deux coups sûrs, un point mérité et un but sur balles.

Les Blue Jays pourraient balayer la meilleure équipe des ligues majeures dimanche, au Rogers Centre.