Les Blue Jackets passent un message clair

Les Blue Jackets ont annoncé samedi matin avoir congédié leur entraîneur-chef Brad Larsen et leur entraîneur des gardiens de but Manny Legace.

Âgé de 45 ans, Larsen était en poste depuis deux saisons, mais avait aussi agit en tant qu'adjoint pour le club de l'Ohio entre 2014 et 2021.

Legace, lui, s'occupait des cerbères de l'organisation depuis 2018.

Cette saison, Columbus, malgré l'ajout d'un attaquant de qualité comme Johnny Gaudreau l'été dernier, a pris le 31e et avant-dernier rang de la LNH, gagnant seulement 25 de ses... 82 matchs.

«Cette saison a été extrêmement décevante pour nous et nous avons tous une part de responsabilité, a déclaré samedi le directeur général des Jackets Jarmo Kekalainen, par voie de communiqué. Ces décisions étaient difficiles à prendre et elles n'ont pas été prises sans respect pour les entraîneurs et les personnes que sont Brad et Manny. Brad a été un morceau de notre organisation pendant plus d'une décennie et nous sommes très reconnaissants pour son travail et ses nombreuses contributions, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur. Nous lui souhaitons le meilleur à l'avenir.»

La 31e place des Blue Jackets leur confère 13,5% de chances de remporter la loterie en prévision du prochain repêchage.

Le contrat de Brad Larsen est valide jusqu'à la fin de la campagne 2023-2024.