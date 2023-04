CH: les deux premiers «duos d’attaquants» pour l’an prochain?

La saison 2022-2023 des Canadiens vient tout juste de se terminer, mais notre analyste Maxim Lapierre a déjà en tête deux duos d’attaquants qui devraient, s'il n'en tenait qu'à lui, être les plus utilisés et les plus dangereux offensivement, l’an prochain.

Parmi les quatre candidats pressentis par Lapierre, un certain ailier québécois a, dit-il, tous les éléments pour faire des dégâts sur une longue période. Dire que l’attaquant en question n’a même pas entamé la dernière campagne dans la LNH...

«Je pense que Rafaël Harvey-Pinard a sa place sur un premier ou un deuxième trio», a martelé Lapierre avec aplomb vendredi soir lors de l’émission «JiC».

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

«Je le verrais avec Kirby Dach sur la deuxième unité, mais Dach aura aussi besoin d’un marqueur régulier, comme c’est le cas pour Suzuki qui a déjà Caufield. Ces deux derniers seraient évidemment jumelés sur le premier trio. Cependant, Cole et Nick seraient également plus efficaces en ayant à leurs côtés un autre ailier qui peut marquer des buts et créer offensivement.»

L'ancien no 40 du CH a conclu sur cette intéressante déclaration.

«Globalement, le Tricolore doit aller chercher de la puissance pour ses deux premières lignes et ça, ça peut passer par l’acquisition de Pierre-Luc Dubois, par exemple.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.