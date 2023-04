Séries LNH : l’horaire du premier tour dévoilé

La saison 2022-2023 de la LNH s’est terminée vendredi soir sur des victoires des Sabres et de l’Avalanche et la ligue a rapidement fait connaître, par la suite, l’horaire du premier tour de ses séries éliminatoires.

Il était déjà connu que le tournoi commencerait dès lundi. Il est maintenant confirmé que quatre des huit séries du premier tour commenceront cette journée-là : deux dans l’Est, c’est-à-dire celle entre les Bruins et les Panthers et celle opposant les Hurricanes aux Islanders, et deux autres dans l’Ouest, nommément les séries Wild-Stars et Oilers-Kings.

Les quatre autres séries commenceront le lendemain.

Le premier tour devrait normalement se terminer, au plus tard, le 1er mai.

Les séries éliminatoires 2023 de la LNH seront présentées à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Voyez l’horaire des séries ci-dessous :