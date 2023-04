Les Blue Jays freinent la séquence historique des Rays

Les Rays de Tampa Bay avaient rendez-vous avec l’histoire, vendredi au Rogers Centre. Ils ont plutôt rencontré la défaite, eux qui ont subi un revers de 6 à 3 face aux Blue Jays de Toronto.

L’équipe floridienne n’a donc pas pu établir un nouveau record dans le baseball majeur pour la plus longue série victorieuse de début de saison. Ils avaient triomphé à leurs 13 premiers duels.

Le match était présenté à TVA Sports.

La troupe de John Schneider a rapidement annoncé ses intentions. Dès le premier tour au bâton, George Springer a expédié l’offrande de Drew Rasmussen (2-1) à 440 pieds de la plaque.

Par le fait même, le voltigeur a égalé Craig Biggio ー le père de son coéquipier Cavan ー au troisième rang de l’histoire des ligues majeures pour le plus de circuits pour débuter une partie, avec 53.

L’autre grande vedette offensive des Jays a été Bo Bichette. L’arrêt-court de 25 ans a atteint les coussins à chacune de ses cinq présences à la plaque, permettant notamment à Kevin Kiermaier de croiser la plaque à l’aide d’un double.

Bichette a ainsi atteint le plateau des 500 coups sûrs en seulement 407 matchs avec l’équipe de la Ville Reine. Il s’agit d’un record d’organisation.

Les Rays ont perdu le contrôle de la rencontre en cinquième manche, tandis qu’ils n’accusaient qu’un point de retard. Le releveur Colin Poche a livré une performance à l’image de son nom de famille en accordant deux buts sur balles consécutifs alors que les buts étaient remplis. Puis, Danny Jansen a mis le match hors de la portée des visiteurs grâce à un optionnel bon pour un point.

Au monticule des Jays, José Berrios (1-2) a offert une excellente performance, mais a dû quitter le match en raison d’une contusion au genou gauche. Il a retiré six frappeurs sur des prises et n’a permis qu’un point mérité et quatre coups sûrs en cinq manches.

Les Blue Jays poursuivront leur série face à l’équipe la plus redoutable du circuit Manfred samedi, à Toronto.

Le maître et l’élève

À New York, les amateurs des Yankees ont vu Anthony Volpe et Aaron Judge s’illustrer dans une défaite de 4 à 3 face aux Twins du Minnesota.

Volpe, arrêt-court de 21 ans perçu comme le troisième meilleur espoir du baseball majeur, a cogné sa première longue balle en carrière. Dès la première manche, il a atteint les gradins en frappant solidement l'offrande de Louie Varland.

La mauvaise nouvelle pour le lanceur partant des Twins, c’est qu’un certain Aaron Judge suivait à la plaque. À son tour, il a étiré les bras, obtenant son cinquième circuit de la campagne.

Les Yankees ont toutefois levé le pied de l’accélérateur en fin de match. Kyle Garlick a frappé un circuit en solo, puis Carlos Correa a scellé l’issue de la rencontre avec un double de deux points.