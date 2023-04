Équipe Canada dirigée par un Québécois

Hockey Canada a annoncé vendredi en matinée que c'est André Tourigny qui sera à la barre de la formation canadienne en vue du Championnat mondial de l’IIHF qui se déroulera dans moins d’un mois en Finlande et en Lettonie.

Tourigny sera épaulé par son compatriote québécois Alex Tanguay, qui est l'entraîneur adjoint des Red Wings de Detroit.

Le pilote des Sénateurs d’Ottawa D.J. Smith sera également de la partie comme entraîneur adjoint pour une deuxième année consécutive.

Il s'agit d'un retour pour André Tourigny avec le programme national senior alors qu'il avait remporté la médaille d’argent lors de la dernière édition du tournoi, en tant qu’adjoint.

L’actuel entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona a également savouré la médaille d’or alors qu’il était à la barre de l’édition 2022 d’Équipe Canada junior.

Le directeur général des Blues de St. Louis et dirigeant de l’unifolié, Doug Armstrong, a vanté par voie de communiqué la qualité du personnel d’entraîneur.

«Ce groupe possède de nombreuses années d'expérience au niveau de la LNH, de la LCH, des Jeux olympiques et du Championnat du monde, et nous savons qu'il fera preuve d'un grand leadership alors que nous tenterons de remporter une médaille d'or à Riga et à Tampere le mois prochain», a déclaré Armstrong vendredi en matinée par voie de communiqué.

Le Championnat mondial de hockey de l’IIHF se tiendra du 12 au 28 mai prochain.