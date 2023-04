Le CF Montréal parviendra-t-il à gagner à la maison?

Par une journée qui s’annonce magnifique au niveau de la météo, le CF Montréal tentera de remettre du soleil dans son ciel gris avec son premier match de la saison au Stade Saputo, samedi.

Pour cette ouverture à domicile – si on exclut le match au Stade olympique – D.C. United sera le visiteur. On pourra s’attendre à une belle ambiance, sur un fond d’inquiétude au vu des performances des dernières semaines.

Surtout, le Bleu-Blanc-Noir cherchera à signer un deuxième gain cette saison, après le grand succès au «Big O» contre l’Union de Philadelphie, le 18 mars.

«C’est une ligue où on voit beaucoup de victoires à domicile, donc ça fait du bien de revenir, a expliqué jeudi devant les médias le gardien Jonathan Sirois. Le Stade olympique était vraiment le bienvenu, on a connu un bon match ce jour-là. Maintenant, on espère qu’on pourra le reproduire contre D.C. United.»

Les partisans auront droit à une séquence de trois parties à la maison, ce qui devrait aider le club à se remettre sur pieds. Après six rencontres, Montréal n’a qu’une victoire et un gênant différentiel de -13.

«Tous les matchs sont importants. Évidemment que ça nous donnera une motivation supplémentaire, de jouer trois matchs de suite à la maison après tout ce voyagement, a reconnu l’entraîneur-chef Hernan Losada. Je ne veux pas donner d’excuses, mais nous avons eu cinq duels sur la route, beaucoup de changements et de nouvelles choses. Ça nous donnera de l’énergie, mais c’est à nous de montrer un meilleur visage.»

Un adversaire connu

La formation de Washington, qui est dirigée par Wayne Rooney, est l’ancienne de Losada. C’est loin de créer une distraction pour le pilote argentin.

«C’est différent, oui, parce qu’on joue pour la première fois au Stade Saputo devant nos partisans. J’espère qu’on aura beaucoup de soutien, comme on l’a déjà vu au Stade olympique», a-t-il dit.

Si le CF Montréal occupe la cave du classement dans l’Est de la Major League Soccer, D.C. n’est pas tellement plus haut. Avec une victoire, quatre revers et deux verdicts nuls, il n’est que 13e de l’Association.

«Ils ont beaucoup de joueurs avec beaucoup d’expérience, a rappelé Losada. Ils ont fait pas mal d’investissements et ils ont de nouvelles pièces dans l’équipe. Ça demandera du temps [pour s’adapter]. C’est une équipe à respecter, comme toutes les équipes de cette ligue. Ça sera un match serré et difficile entre deux clubs qui ont besoin de points.»

Parlant de nouvelles pièces, l’ailier Ariel Lassiter et le milieu de terrain Bryce Duke, tous les deux acquis de l’Inter Miami CF en retour du défenseur Kamal Miller, se sont entraînés pour la première fois avec le groupe, vendredi. Losada ne pouvait toutefois dire s’il ferait appel à leurs services samedi.