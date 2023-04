Josh Anderson irrité par les rumeurs à son sujet

Josh Anderson en a assez des rumeurs de transaction à son sujet.

Lors de son point de presse du bilan de fin de saison, l'attaquant de puissance a adressé le dossier.

Voyez le point de presse dans la vidéo ci-dessus.

«Pour être honnête, je ne donnerai pas plus de détails sur ça. Vous avez eu votre temps pour en parler avec la date limite des transactions. Peu importe ce que vous voulez écrire, avec vos rumeurs et tout, je suis toujours avec les Canadiens.»

Anderson a aussi avoué que son désir est de rester à Montréal.

«J'ai signé un contrat à long terme et il me reste encore quatre ans avec les Canadiens de Montréal. Je suis ici et je suis dans le présent.»