Jonathan Drouin ne veut pas partir

Jonathan Drouin aimerait demeurer avec le Canadien de Montréal, malgré un séjour difficile, étant sans contrat en vue de la prochaine saison.

«Je suis bien ouvert à vouloir revenir ici. [...] C’est une super belle place où jouer et je pense que le meilleur s’en vient pour le Canadien de Montréal, même si ça a été une année difficile», a mentionné l’attaquant québécois devant les journalistes, vendredi.

La pression a été lourde sur les épaules de Drouin. Il s’est fait demander par un membre des médias si les attentes étaient trop élevées envers lui, et sa réponse fut catégorique.

«Non. Vos attentes étaient moins élevées que les miennes», a-t-il répondu.

Le numéro 27 estime qu’il a encore quelque chose à donner à l’organisation qui l’avait acquis en 2017 du Lightning de Tampa Bay contre Mikhail Sergachev.

«J’ai adoré mes six ans ici. Il y a eu des hauts et des bas, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur à Montréal», a-t-il renchéri.

Drouin a également mentionné que la situation familiale allait influencer sa décision sur son futur.

«Ça va être ma première fois comme agent libre. [...]. C’est une décision de famille maintenant et tu as beaucoup de choses à regarder et tu ne peux pas penser à toi. J’ai une femme et un enfant maintenant et on va prendre une décision en famille», a souligné le natif de Sainte-Agathe.

Drouin a connu une saison difficile sur le plan offensif en inscrivant 29 points, dont un maigre total de deux buts, en 58 matchs. En neuf saisons dans la grande ligue, il a disputé 485 matchs et amassé 281 points.