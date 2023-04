Le Phoenix de Sherbrooke et les Voltigeurs de Drummondville amorcent vendredi leur série de deuxième ronde des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une série à saveur particulière pour la famille Gauthier, alors que le père et les fils vont s’affronter.

En plus d’avoir joué sa carrière junior à Drummondville, Denis Gauthier fait partie de l’organisation des Voltigeurs en tant qu’entraineur adjoint et conseiller spécial. Ses fils Kaylen et Ethan s’alignent pour le Phoenix de Sherbrooke.

«Je suis déchiré entre mon cœur et ma tête», a admis le paternel, à quelques heures du premier match.

«On est chanceux, il faut profiter de ce moment-là, a-t-il poursuivi. Pour moi, c’est une belle histoire à l’intérieur de cette série-là, la rivalité entre les deux villes et la rivalité entre moi et mes garçons, c’est vraiment plaisant! Alors, profitons-en!»

«On était au chalet la semaine passée et on agaçait mon père, a rigolé le capitaine du Phoenix, Kaylen. C’est assez spécial pour nous, surtout que j’ai commencé ma carrière junior à Drummondville, alors ça rend ça encore plus spécial pour moi.»

Malheureusement, le cadet Ethan va rater le premier match de la série en raison d’une blessure «mineure», selon son entraineur-chef Stéphane Julien, qui s’attend à le revoir plus tard dans la série.

Retour au bercail pour Éric Bélanger

Ce nouveau chapitre de la guerre de la 55 sera aussi toute particulière pour le Sherbrookois Éric Bélanger, qui a été nommé entraîneur-chef des Voltigeurs en novembre dernier. Il affrontera l’organisation au sein de laquelle a évolué son frère Luc Bélanger, qui a joué 73 matchs dans l’uniforme des Faucons de Sherbrooke.