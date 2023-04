Hughes sera-t-il de nouveau agressif au repêchage?

Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, pourrait-il se montrer agressif lors du prochain repêchage comme il l’avait fait en 2022 à Montréal?

Hughes avait notamment obtenu l’attaquant Kirby Dach, des Blackhawks, un échange qui avait bien tourné. C’est aussi là qu’il avait négocié l’essentiel de la transaction ayant envoyé le malheureux Jeff Petry à Pittsburgh en retour de Mike Matheson. Encore là, disons qu’il a bien paru. Et moins d’un an plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui même, le directeur général des Penguins, Ron Hextall, a perdu son emploi.

Le patron des opérations hockey du Tricolore, Jeff Gorton, a loué l’agressivité de Hughes en point de presse lors du bilan de fin de saison, vendredi. Il est donc fort possible que le DG montréalais tente un autre coup de circuit lors du prochain encan afin de faire franchir un autre pas à l’équipe.

Cela dit, la réputation de Hughes est maintenant faite et les choses pourraient être plus compliquées pour lui, a évoqué notre collègue Renaud Lavoie, ce soir, à «JiC».

«Si Kent Hughes est capable de faire ça encore, tant mieux, par contre, on a vu ce qui est arrivé à Ron Hextall aujourd'hui: il y a des directeurs généraux qui vont le voir venir de loin», a-t-il relaté.

Et s’il ne remporte pas la loterie du repêchage, le CH devrait aussi bien faire attention vis-à-vis de la tentation de donner sa chemise afin d’obtenir Connor Bedard : le fameux échange d’Eric Lindros, il y a une trentaine d’années, est là pour le leur rappeler.

Quoiqu’il en soit, l’équipe devra nécessairement faire mieux la saison prochaine.

«C'est sûr que c'est une équipe qui devra batailler, amener son jeu à un autre niveau», a indiqué Renaud, qui a aussi évoqué des changements à venir quant à la façon dont est gérée l’infirmerie de l’équipe après une saison plus que minée par les blessures.

Voyez «la Mise en échec» en vidéo principale.