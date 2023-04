Du renfort de qualité pour les Islanders

Les Islanders de New York se retrouvent peut-être dans la chaise de négligés en vue de leur série de premier tour, face aux Hurricanes de la Caroline, mais ils pourront au moins compter sur le retour au jeu de Mathew Barzal.

Le meilleur fabricant de jeu des «Isles» a raté les 23 derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure au bas du corps, subie face aux Bruins de Boston le 18 février.

«Je me sens très bien, a dit le principal intéressé au NHL.com. Psychologiquement et physiquement, je me sens bien.

«Les gars ont fait de l’excellent boulot. Ils ont joué du hockey inspiré, donc j’espère surfer sur cette même vague et qu’on poursuive sur la lancée des 20 derniers matchs.»

Barzal s’est entraîné à la droite de Bo Horvat, avec qui il n’a eu la chance de disputer que sept matchs après son acquisition des Canucks de Vancouver.

«Il était vraiment bon [à l’entraînement], a louangé Horvat au sujet de son coéquipier. C’était vraiment bien de le revoir sur la glace.»

«Nous savons à quel point il est dynamique sur la glace, a ajouté le capitaine Anders Lee. Nous avons hâte qu’il puisse avoir un impact au sein de notre équipe à nouveau. Il est excellent sur le jeu de puissance, est très créatif à 5 contre 5 et est une partie intégrante de notre vestiaire.»

Barzal a récolté 14 buts et 51 points en 58 matchs à sa sixième saison dans le circuit Bettman. En carrière, il a récolté 362 points en 420 duels.

Le récipiendaire du trophée Calder en 2018 n’est jamais parvenu à égaler les totaux qu’il avait accumulés à sa première saison. Il avait épaté en amassant 22 buts et 85 points en 82 parties.