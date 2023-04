Qu’importe la durée et la valeur totale du prochain contrat de Cole Caufield, Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro s’entendent sur un point : le dossier a déjà beaucoup trop traîné.

«C’est n’est pas normal. Ce n’est pas normal que ce ne soit pas réglé», a d’abord lancé Lajoie avec aplomb, vendredi soir, lors du segment «Le Colisée».

«Et incidemment, c’était la première fois, hier soir, qu’on ne voyait pas Caufield sourire lors d’un événement public. Pourquoi? Parce qu’il voulait jouer les fâchés d’une élimination hâtive? Arrêtez-moi le mauvais théâtre!», a renchéri l’animateur en sous-entendant que la moue déconfite du jeune homme pouvait plutôt avoir un lien avec les négociations de son contrat qui semblent être au ralenti.

«Vous avez été crampés et vous avez ris tout l’hiver à Brossard! Il n’y a pas de classement dans ce vestiaire-là depuis le mois d’octobre. Et là vous arrivez au bilan et vous faites la baboune pour nous montrer que vous êtes fâchés d’être en congé le 14 avril? Est-ce une blague?»

Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro se sont justement prononcés, dans le cadre de ce segment, sur la meilleure entente possible à offrir au petit no 22.

