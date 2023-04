Un dernier match pour Jonathan Toews avec les Hawks

C’est la fin d’une ère à Chicago ; le capitaine Jonathan Toews ne se verra pas offrir une prolongation de contrat par les Blackhawks, mettant fin à une collaboration de plus de 15 ans.

L’organisation a confirmé le tout par voie de communiqué, jeudi matin, en prévision du duel de la soirée contre les Flyers de Philadelphie. Il s’agira du dernier match du Franco-Manitobain avec l’équipe, face à la formation qu’il a affrontée en finale en 2010 lors de sa première conquête de la coupe Stanley.

Tonight will be Jonathan Toews’ last game as a Blackhawk❤️ pic.twitter.com/di4fTbr3g6 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) April 13, 2023

«J’ai eu plusieurs conversations avec Jonathan à propos de son futur avec les Blackhawks au cours de la saison, et récemment, nous avons eu la discussion difficile que nous ne lui offrirons pas de contrat pendant la saison morte», a affirmé le directeur général Kyle Davidson.

«Ce soir sera son dernier match en tant que Blackhawk, et il était très important pour nous de pouvoir offrir un bon départ pour Jonathan et nos partisans. Il a tellement fait pour cette organisation et peu importe où il jouera maintenant, nous sommes excités que nos amateurs aient la chance de montrer à Jonathan exactement ce qu’il vaut pour eux.»

Toews a porté le «C» sur son chandail dès le 18 juillet 2008, quand les Blackhawks ont fait de lui le troisième plus jeune capitaine de l’histoire de la ligue. Il avait été repêché deux ans plus tôt avec le troisième tour de parole de la première ronde.

L’homme de 34 ans a mené les «Hawks» à trois victoires de la coupe, soit en 2010, 2013 et 2015. Son grand comparse Patrick Kane est quant à lui parti en cours de saison après avoir été échangé aux Rangers de New York. Les deux amis avaient signé des contrats jumeaux de huit ans et 84 millions $ en 2014.

Ayant raté la saison 2020-2021 au complet après avoir dû composer avec des symptômes persistants de la COVID-19, Toews a amassé 882 points en 1066 rencontres.