LNH: les plus longues séquences d’apparitions en séries

Pour la première fois depuis 2006, les Penguins de Pittsburgh ne participeront pas aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH). La bande à Sidney Crosby pourra se reposer plus tôt que prévu, après 16 bals printaniers consécutifs.

La série des «Pens» était inédite dans les dernières années et maintenant, les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto sont les nouvelles équipes de fer du circuit, avec sept apparitions de suite.

Or, la magnifique séquence des Penguins n’arrive pas à la cheville des meilleures formations de l’histoire. Les voici :

Bruins de Boston – 1968 à 1996 (29 saisons)

Deux générations ; c’est environ le temps qu’a duré la série de succès des Bruins. De 1968 à 1996, les «Oursons» étaient omniprésents, passant directement de l’ère de Bobby Orr à celle de Raymond Bourque. Malgré tout, Boston n’a remporté que deux coupes Stanley (1970 et 1972) pendant toutes ces années. La séquence s’est terminée brutalement en 1996-1997 quand les Bruins ont remis le pire dossier de la LNH (26-47-9), avec un différentiel de -66.

Blackhawks de Chicago – 1970 à 1997 (28 saisons)

Cette franchise a eu le temps de changer de nom – passant de Black Hawks à Blackhawks – pendant cette série interminable de présences en éliminatoires. Aucune coupe Stanley n’a toutefois abouti dans la ville des vents, et ce, en dépit de l’aide de grands joueurs comme Stan Mikita, Denis Savard, Tony Esposito et Steve Larmer. Les Hawks avaient remporté le championnat une dizaine d’années plus tôt, en 1961.

Blues de St. Louis – 1980 à 2004 (25 saisons)

Comme pour Chicago, les Blues n’ont pas eu la coupe aux lèvres pendant leur séquence d’un quart de siècle ni même atteint une finale. En désespoir de cause, St. Louis a même attiré le grand Wayne Gretzky pour le tournoi éliminatoire de 1996, mais sans succès. C’est finalement en 2019, un an après avoir été écartés du portrait dès la saison régulière, que les Blues ont mis la main sur le saladier d’argent.

Red Wings de Detroit – 1991 à 2016 (25 saisons)

Avant les Penguins, les Red Wings étaient l’équipe à battre grâce à l’entraîneur-chef Mike Babcock. Il y a d’ailleurs eu une sorte de passage du flambeau en 2009, après la revanche en finale de la coupe Stanley de Pittsburgh. Grâce à Steve Yzerman, Nicklas Lidstrom, Pavel Datsyuk et Henrik Zetterberg, pour ne nommer qu’eux, les Wings ont remporté quatre championnats.

Canadien de Montréal – 1971 à 1994 (24 saisons)

La plupart des partisans de longue date du Canadien se souviendront de la saison 1994-1995, deux ans après la 24e coupe de l’organisation, où plus rien ne semblait fonctionner. Un an plus tard, Patrick Roy était échangé, mettant fin à une ère glorieuse. En 24 campagnes, la Sainte-Flanelle a remporté huit fois le trophée de Lord Stanley. Jean Béliveau, Guy Lafleur et Ken Dryden ont animé ces décennies.

Canadien de Montréal – 1948 à 1969 (21 saisons)

Le CH a bien failli établir une incroyable séquence de 46 saisons en séries, étant écarté en 1969-1970. Avec les frères Maurice et Henri Richard, le Canadien a gagné 10 coupes, dont les cinq consécutives de 1956 à 1960. Il s’agissait de l’âge d’or de l’équipe. Reverra-t-on une séquence pareille du côté de Montréal un jour?