LNH: les Panthers voudront éviter les Bruins

Les Panthers sont assurés de participer aux séries éliminatoires, mais ils voudront bien certainement vaincre les Hurricanes de la Caroline lors de leur dernier match de la saison, ce soir.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Avec un gain, la formation de la Floride passerait devant les Islanders de New York et terminerait la campagne en position de première équipe repêchée dans l'Association de l'Est. Ainsi, elle éviterait les puissants Bruins de Boston au premier tour éliminatoire. Au lieu, les Panthers affronteraient les Hurricanes ou les Devils du New Jersey.

De leur côté, les Hurricanes ont une avance d'un point sur les Devils au sommet du classement de la section Métropolitaine. Une victoire leur assurerait le titre, mais une défaite en prolongation ou en tirs de barrage ne serait pas suffisante si les Devils l'emportent, ce soir, contre les Capitals de Washington.

Un match à perdre pour les Ducks

Plus tard en soirée, les Ducks d'Anaheim affronteront les Kings de Los Angeles.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Ducks ont 58 points et sont 31e au classement général de la LNH. Ils ont un point d'avance sur les Blue Jackets de Columbus. Une défaite face aux Kings combinée à une victoire ou une défaite en prolongation/tirs de barrage des Jackets signifierait qu'ils termineraient derniers en auraient les meilleures probabilités de repêcher au premier rang du prochain repêchage de la LNH.

Avec un point, les Kings s'assureraient de terminer troisièmes au classement de la section Pacifique. Mais une défaite combinée à un gain du Kraken et ils termineraient en position de première équipe repêchée dans l'Ouest et croiseraient le fer.