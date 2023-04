Vendredi, ce sera journée de bilan de fin de saison pour les Canadiens de Montréal alors qu’ils auront disputé leur 82e et dernière partie en 2022-2023, la veille, face aux Bruins de Boston.

Lors de cette journée, les joueurs doivent rencontrer les médias, probablement l’entraîneur et la direction, et «vider leur casier», avant de partir en vacances.

Mais, ce ne sont toutefois pas toujours des rencontres exhaustives et glamours, comme le raconte l’ex-gardien de la LNH, Éric Fichaud.

«Quand j’étais avec les Islanders, ils étaient tellement cheaps à l’époque. On est partis avec un sac de vidanges pour mettre de l’équipement, a rigolé Fichaud, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Ils ne voulaient pas nous laisser apporter notre équipement avec la poche de hockey parce qu’ils ne savaient pas si les gars allaient revenir l’année prochaine et on voulait sauver de l’argent.

«Imagine-toi, tu es dans la Ligue nationale, tu t’en retournes dans ton auto et tu as un sac de vidanges avec ton équipement. C’est une histoire vraie, je te jure. »

Et l’entraîneur de l’époque, Mike Millbury, ne s’est pas éternisé avec le Québécois.

« Aujourd’hui, on ne verrait plus jamais ça. [...] En passant, mon bilan, (Mike) Millbury est en train de paqueter ses affaires dans son étui et il me regarde. Je suis assis, j’attends qu’il me parle, mais il a d’autres choses à faire. Il ne fait que me dire : "Écoute, on va peut-être t’échanger, on ne le sait pas encore. Passe un bel été. Il faut que je m’en aille." »

