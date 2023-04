EN DIRECT: Bruins - Canadiens

Les Bruins affrontent actuellement les Canadiens.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

13:58- BUT BOS 3-3 Dmitri Orlov touche la cible à l'aide d'un tir parfait. Son 7e de la saison permet à Boston de créer l'égalité.

Montembeault battu par un tir parfait -

08:24- BUT MTL 3-2 Rem Pitlick profite d'une mauvaise sortie de Jeremy Swayman pour remettre à Michael Pezzetta. Ce dernier marque dans un filet désert. Son septième de la saison redonne les devants à Montréal. Chris Tierney obtient également une aide.

Pezzetta profite d'une gaffe monumentale de Swayman -

07:16- BUT MTL 2-2 Nick Suzuki redirige habilement le tir de Joel Edmundson dans le but. Son 26e de la saison permet à Montréal de créer l'égalité.

Un 26e but pour Suzuki -

06:13- Rem Pitlick est chassé. On va évoluer à quatre contre quatre.

05:23- Jake DeBrusk est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

02:51- Mike Matheson se blesse au bas du corps après avoir trébuché. Il quitte le match et ne reviendra pas.

BLESSURE_MICHAEL_MATHESON -

02:33- David Pastrnak passe très près de marquer, mais son tir frappe le poteau.

01:13- Nick Suzuki obtient une chance sur le jeu de puissance, mais il ne peut déjouer Jeremy Swayman.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:46- Connor Clifton est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

17:10- Joel Edmundson et Chris Wideman sont chassés sur la même séquence. Les Bruins vont évoluer à cinq contre trois.

14:59- Rem Pitlick est chassé. Les Bruins vont évoluer en avantage numérique.

14:40- BUT BOS 2-1 Jake DeBrusk profite de la confusion des Canadiens en défensive pour décocher un tir qui échappe à Samuel Montembeault. Son 27e de la saison porte la marque à 2-1 en faveur de Boston.

DeBrusk donne l'avance aux Bruins -

10:05- Justin Barron est chassé. Les Bruins vont évoluer en avantage numérique.

09:19- BUT BOS 1-1 Trent Frederic est oublié seul devant le filet de Samuel Montembeault. Il redirige la passe de Connor Clifton dans le but. Son 17e de la saison permet à Boston de créer l'égalité.

Frederic crée l’égalité pour les Bruins -

08:30- Jake Evans cogne à la porte, mais Jeremy Swayman réalise l'arrêt.

03:27- BUT MTL 1-0 Lucas Condotta marque son premier but à son premier match dans la LNH. Michael Pezzetta et Joël Teasdale obtiennent les aides. Montréal prend les devants.

Condotta marque dès sa première présence -

00:45- Jeremy Swayman est chassé, c'est Tyler Bertuzzi qui va purger la pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Jeremy Swayman Fiche: 23-6-4 / Moyenne de buts alloués: 2,21 / Taux d’efficacité: 92,2%

Samuel Montembeault Fiche: 16-18-3 / Moyenne de buts alloués: 3,38 / Taux d’efficacité: 90,3%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis