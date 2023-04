Élimination des Raptors: la faute de la fille de DeMar DeRozan?

La fille du basketteur DeMar DeRozan est devenue célèbre sur les réseaux sociaux l’instant d’une soirée en raison de ses cris perçants pendant le match entre les Raptors de Toronto et les Bulls de Chicago, mercredi.

Plusieurs attribuent même la défaite 109 à 105 de la formation de la Ville Reine à la jeune Diar, qui a fait son possible pour distraire les joueurs adverses. Chaque fois qu’un Raptor s’amenait pour effectuer un lancer franc, la fillette de neuf ans criait de toutes ses forces pour le faire rater.

«Elle a été virale. Je continuais à entendre quelque chose durant le match. Je me suis retourné et je me suis dit : "C’est ma fille qui crie comme ça?" Je voulais juste m’assurer qu’elle était correcte», a raconté DeMar DeRozan, qui a fait la fierté des Raptors pendant près d’une décennie.

Cette nuit, Diar DeRozan, 9 ans et fille de DeMar, s’est illustrée en poussant des cris de vélociraptor lors de chaque lancer-franc de Toronto 😭

Et le pire, c’est que ça a marché, avec des dinos qui ont raté 18 lancers et qui se sont inclinés au finish 🫠pic.twitter.com/uO0zBkhUi6 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) 13 avril 2023

La stratégie semble avoir fonctionné puisque les Torontois n’ont réussi que 18 de leurs 36 tirs, pour un gênant taux d’efficacité de 50 %. Durant la saison régulière, les hommes de Nick Nurse avaient pourtant conservé un taux de 78,5 %.

Les Raptors ont laissé filer une avance de 18 points contre les Bulls et ont été éliminés du mini-tournoi de barrage en vue des séries éliminatoires.

Malheureusement pour les Bulls, Diar DeRozan ne sera pas à Miami pour le match décisif contre le Heat, a confirmé son père. Après tout, la fillette ne doit pas manquer l’école trop souvent.