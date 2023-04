Des nouveaux champions à la WWE, AEW et New Japan

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Pat Laprade et Kevin Raphaël reviennent sur les nombreux changements de titres dans le monde de la lutte, alors que la WWE, AEW et New Japan ont tous couronné de nouveaux champions. De plus, les deux animateurs discutent d’AEW au Wembley Stadium, de Mercedes Moné, de la biographie sur Vince McMahon et reçoivent en entrevue Marc Blondin et Handsome JF pour parler du prochain PPV d’Impact.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :