«Ça peut faire un très bon joueur» - Jean-François Houle

Le Rocket de Laval tente désespérément de se tailler une place en séries et se prépare à disputer un match crucial contre le Crunch de Syracuse, vendredi.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, Jean-François Houle a confirmé que son équipe était prête pour le défi.

«Les gars se sont donnés dans les deux derniers matchs. Je suis très heureux des deux victoires, mais il en reste une. Je pense que nos joueurs sont conscients. On a un gros match à gagner, demain.»

L'entraîneur-chef du Rocket est heureux d'avoir pu compter sur du renfort lorsque Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylonen ont été rétrogradés par les Canadiens. Il ajoute qu'ils se sont présentés avec une excellente attitude.

«C'est super de voir des jeunes comme ça qui ne boudent pas parce qu'ils sont redescendus en bas. Ils savent qu'ils sont là pour nous aider à faire les séries éliminatoires. Harvey-Pinard est tout un jeune et on est très heureux de l'avoir avec nous. Ça donne de l'énergie à notre équipe et c'est juste bon.»

Un autre joueur qui permet au Rocket de s'accrocher est Emil Heineman. Depuis qu'il s'est joint à l'équipe, le Suédois a marqué sept buts et récolté neuf points en dix matchs.

«Il est excellent. Il s'est adapté très vite au jeu en Amérique du Nord. On savait ce qu'on avait après l'avoir vu au camp des recrues. C'est un bon patineur avec un excellent lancer. Il est capable de jouer physique et a un bel avenir devant lui. Il a un haut plafond pour pouvoir s'améliorer. Je suis pas mal certain qu'on va le voir dans la LNH un jour. Ça peut faire un très bon joueur.»

Houle avait également de bons mots pour Jayden Struble, même s'il estime qu'il est plus loin de la LNH que Heineman.

«Il est correct et il prend du galon. Il en a encore beaucoup à prendre puisqu'il est encore très jeune. Il va devoir s'améliorer sur certaines choses, mais il va être correct. Jusqu'à maintenant, Jayden Struble a été solide et on espère qu'il va continuer comme ça.»

