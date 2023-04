Audrey-Anne Veillette, un nom à retenir absolument

Est-ce que le nom Audrey-Anne Veillette vous dit quelque chose? Si la réponse est non, voici votre chance parfaite de la découvrir puisqu’elle est l’invitée de la semaine du balado de TVA Sports «Femme d’Hockey».

D’abord, sachez que Veillette a remporté l’or aux derniers Jeux mondiaux universitaires avec les Carabins de l'Université de Montréal et qu’elle est la meilleure marqueuse au pays cette année. Rien de moins!

Audrey-Anne discute avec l’animatrice Isabelle Ethier de son prochain objectif : faire partie de l’équipe nationale aux Jeux olympiques de 2030. Déterminée à y parvenir, elle partage avec nous son crédo et ses sources d’inspiration. À écouter ici:

L’attaquante dévoile ce qui la fait vibrer au hockey, les raisons derrière le numéro 20 et comment elle se sent d’avoir porté le chandail de l’équipe nationale. Elle explique aussi sa transition importante, autant au hockey que dans la vie, à son entrée au Cégep.

Et elle raconte à quel point les filles peuvent être créatives quand vient le temps de faire passer un message dans le vestiaire!

Cette femme est vouée à une carrière prometteuse dans le sport qui la passionne au plus haut point.

Vous nous remercierez plus tard d’avoir fait sa découverte ici, car on risque d’en entendre de plus en plus parler!

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.