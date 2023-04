Salt Lake City veut une équipe du baseball majeur

Une coalition menée par l’ancien propriétaire du Jazz de l’Utah Gail Miller s’est formée avec l’objectif d’obtenir une équipe d’expansion dans le baseball majeur à Salt Lake City.

C’est ce que des individus impliqués dans le projet ont révélé au réseau ESPN, mercredi.

La coalition, qui se nomme Big League Utah, comprend la Larry H. Miller Compagny, le conglomérat fondé par le magnat de l’automobile et défunt mari de Gail Miller, ainsi que les anciens joueurs des ligues majeures Dale Murphy et Jeremy Guthrie.

Le groupe souhaiterait bâtir un stade dans le Rockey Mountain Power District, une zone située entre le nouvel aéroport de Salt Lake City et son centre-ville.

Toujours selon ESPN, le baseball majeur n’aurait pas l’intention de se lancer dans un projet d’expansion avant d’avoir assuré l’avenir des Rays de Tampa Bay et des Athletics d’Oakland.

En juillet dernier, le commissaire Rob Manfred a toutefois déclaré qu’il «aimerait avoir 32 équipes». En ce moment, son circuit comprend 30 organisations.

Le Big League Utah est le troisième groupe à afficher son désir d’obtenir une équipe du baseball majeur, après le Nashville’s Music City Baseball et le Portland Diamond Project.

«Salt Lake City est une ville des ligues majeures, a déclaré le chef de la direction de la Miller Compagny, Steve Starks. Nous croyons que l’attention devrait être portée sur l'un des 30 meilleurs marchés médiatiques, dans l'État à la croissance la plus rapide du pays et qui détient la population la plus jeune. Nous pouvons accomplir cela en amenant une équipe au Wasatch Front.»

«Ce sera la validation de ce pour quoi nous travaillons si fort, a indiqué le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, à ESPN. Nous avons prouvé nos capacités en matière de sport avec les Jeux olympiques en 2002 et leur éventuel retour en 2030 ou en 2034. Nous avons accueilli deux fois le match des étoiles de la NBA. Nous savons que nous pouvons faire ça. Ce serait significatif pour les gens qui aiment ce sport. Nous sommes un État de baseball.»