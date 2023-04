Repêchage: le CH ne peut plus améliorer son sort à l’aide des Panthers

Puisque les Panthers de la Floride ont officialisé mardi leur participation aux séries éliminatoires, le Canadien de Montréal devra se contenter d’un choix de premier tour à l’extérieur du top 16 au prochain repêchage.

Le Tricolore a évidemment créé sa propre opportunité de remporter la loterie en vertu de son 28e rang au classement général, en date de mercredi. Cette position leur donne 8,5 % des chances de parler en premier, et 8,8 % en deuxième.

Pour la petite histoire, le Canadien a récupéré la sélection de première ronde des Panthers dans l’échange qui a mené le défenseur Ben Chiarot en Floride. La formation du directeur général Bill Zito a pris un énorme risque, puisqu’elle ne semblait pas du tout se diriger vers les séries il y a un mois.

L’équipe a remporté six de ses sept derniers duels et c’est grâce aux revers des Penguins de Pittsburgh et des Sabres de Buffalo de mardi qu’elle a décroché son billet pour le bal printanier.

À noter également que si les Panthers avaient terminé 16es au classement, ils n’auraient eu que 1 % des chances d’améliorer leur sort en repêchant sixième ou septième. Seuls les clubs ayant conclu la saison parmi les 11 derniers peuvent songer au premier rang.