Marc Bergevin, prochain DG des Penguins?

Les Penguins de Pittsburgh nagent présentement en eaux troubles, eux qui pourraient rater les séries pour la première fois depuis 2005-2006. Le poste du directeur général Ron Hextall est en danger, peut-on présumer.

La personne toute désignée pour le remplacer? Marc Bergevin, un ami d’enfance du propriétaire Mario Lemieux, son ancien coéquipier au niveau pee-wee avec les Hurricanes de Ville-Émard.

«Même si ça s’est plutôt mal terminé pour Marc à Montréal, même si on peut questionner sa gestion lors de ses derniers mois à la tête de l’organisation, il en a fait plus qu’assez, à mon avis, pour obtenir une nouvelle chance de guider les destinées d’une équipe la Ligue nationale de hockey, a soutenu Jean-Charles Lajoie, mercredi, lors de sa quotidienne JiC à TVA Sports. C’est un "match made in heaven", ou pas loin de ça, Marc Bergevin avec les Penguins.»

Congédié au mois de novembre 2021 par les Canadiens, Bergevin agit désormais à titre de conseiller au directeur général des Kings de Los Angeles, Rob Blake.

Sous la gouverne d’Hextall, les Penguins ont subi deux fois l’élimination au premier tour des séries.

Un autre poste de directeur général qui pourrait se libérer durant la saison morte est celui des Flames de Calgary, qui ont officiellement été exclus de la course aux séries. Le contrat du DG Brad Treliving vient à échéance au terme de la saison.

Voyez l’édito de Jean-Charles dans la vidéo ci-dessus.