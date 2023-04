Jeff Bezos renoncerait à l’aventure NFL

Il semblerait que le multimilliardaire Jeff Bezos n’ira pas de l’avant avec un possible achat des Commanders de Washington.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, mercredi.

Dans les derniers mois, le fondateur d’Amazon avait pourtant embauché la firme d’investissement Allen & Co pour évaluer la possibilité de mettre la main sur l’organisation de la NFL.

Selon un proche de Bezos, les actuels propriétaires des Commanders, Dan et Tanya Snyder, empêcheraient l’homme le plus riche de la planète de leur faire une offre. Le couple a cependant démenti la chose.

Bezos est le propriétaire du quotidien Washington Post, qui a publié plusieurs histoires sur les comportements inappropriés de Dan Snyder. Ce dernier est sur la sellette depuis un bon moment déjà et il est tombé en disgrâce auprès des autres propriétaires de la NFL.

Par ailleurs, deux groupes auraient fait des offres pour obtenir les Commanders. Celles-ci seraient d’environ six milliards $. Le premier groupe est notamment composé du propriétaire des 76ers de Philadelphie et des Devils du New Jersey Josh Harris et de l’ancienne gloire de la NBA Earvin «Magic» Johnson. Le second groupe est mené par le milliardaire canadien Steve Apostolopoulos.