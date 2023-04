Joël Teasdale revient sur le but qu'il a presque marqué

Même s'il a raté de très peu son premier but dans la LNH, Joël Teasdale est satisfait de son premier match.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son point de presse après la rencontre.

«Je suis assez physique et je provoque beaucoup de revirements. Je voulais suivre mon plan de match. Sur ce jeu, Pezzetta a pris un bon tir et je me suis dirigé au but. Ça donne de l'énergie au match et ça m'a donné des ailes. J'ai continué à finir mes mises en échec et ça donnait des belles choses.»

