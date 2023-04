CH: «C’est un truck, il est différent»

Le fan numéro un au Québec de Joël Teasdale et l’observateur le plus crédible pour analyser son jeu, c’est sans doute Joël Bouchard.

Ce dernier connaît intimement l’attaquant, qu’il a dirigé quatre ans avec l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ. Et si les deux hommes se sont retrouvés plus tard dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, c’est parce que Bouchard a moussé avec ferveur la candidature de Teasdale lors de ses discussions avec Marc Bergevin et Trevor Timmins.

«Je disais aux Canadiens : "Crime, je sais qu’il est différent, mais il faut l’amener [au camp d'entraînement]", a raconté Bouchard lors de sa chronique à l’émission La Poche bleue le midi à TVA Sports. Marc et Trevor avaient une grande ouverture : "Regarde on va l’amener, on ne l’haït pas, on va l’observer..."»

Plusieurs blessures ont ralenti le développement de ce joueur qui, jamais repêché par une équipe de la Ligue nationale, a composé avec beaucoup d’adversité. Il s’est même retrouvé 18 mois sans jouer, ratant l’entièreté de la saison 2019-2020 et l’essentiel de 2020-2021 (26 matchs seulement).

Au-delà de sa persévérance, Bouchard souligne que Teasdale est un très bon joueur de hockey.

«Il y a une rareté dans ce gars-là, il est unique. C’est un "truck", il joue différemment de probablement n’importe qui dans l’organisation. Il est bon le long des rampes. Il est capable d’être physique, il est bon proche du filet sur l’avantage numérique. Il est capable de bien lire le jeu.

«C’est sûr que son coup de patin complique les choses, surtout après deux opérations. Mais tant que tu ne le vois pas dans la Ligue nationale, tu ne sais pas [s'il va réussir]. On disait la même chose de Rafaël Harvey-Pinard.»

Voyez la chronique complète de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.