CF Montréal: Kamal Miller échangé

Ça ne va pas très bien pour le CF Montréal cette saison, et le directeur sportif Olivier Renard a mélangé ses cartes. Kamal Miller, l’un des meilleurs défenseurs de la Major League Soccer (MLS) la saison dernière, a été envoyé mercredi à l’Inter Miami CF.

L'information a été avancée par le Miami Herald et a été confirmée par le club montréalais par la suite.

En plus de Miller, Miami obtient 1,3 million $ en argent d’allocation générale. En retour, le CF Monrtréal met la main sur l'ailier Ariel Lassiter et le milieu de terrain Bryce Duke.

Le Torontois a été dans la formation partante pour les six matchs du Club de Foot cette année. Il amorçait une troisième campagne à Montréal après s’être amené d’Orlando City SC en 2021. Miller a été invité au match des étoiles de la MLS l’an dernier et a aussi pris part à la Coupe du monde au Qatar.

«Nous remercions Kamal pour les années passées au CF Montréal. Il s’est bien développé avec nous et a fait de bonnes choses qui nous ont permis d’obtenir de bons résultats. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite de sa carrière», a fait savoir Renard par voie de communiqué.

Lassiter, 28 ans, est un attaquant qui évolue au sein du circuit Garber depuis 2015. Le Costaricien a été tenu en échec à ses matchs jusqu’à présent, étant chaque fois entré comme remplaçant. Il a amassé quatre buts et cinq mentions d’aide l’an dernier.

Le profil de Duke est assez intéressant. Le jeune homme de 22 ans dispute déjà une quatrième saison en MLS et a récolté son lot de passes décisives. L’Américain a déjà une soixantaine de rencontres derrière la cravate.

«Nous étions en contact avec Miami depuis un certain moment pour Bryce, a révélé Renard. C’est un joueur intelligent sur le terrain, doté d’une bonne technique et d’une bonne qualité de passe. C’est un joueur moderne qui va amener de la créativité. Ariel est un joueur polyvalent, gaucher, qui a une bonne vitesse et une capacité à marquer des buts. Il peut aussi jouer au poste d’attaquant et il va nous aider dans l’aspect offensif.»

De l’aide de grande qualité cet été?

Des rumeurs en Tunisie enverraient l’attaquant international Wahbi Khazri avec le CF Montréal cet été.

Le site lapresse.tn a rapporté mercredi que le Bleu-Blanc-Noir était intéressé par le profil du joueur de 32 ans, qui sera sans contrat à partir du 30 juin. Celui-ci évolue à Montpellier, en Ligue 1.

Khazri a porté le brassard de capitaine des Tunisiens pendant la victoire surprise contre la France à la Coupe du monde de 2022, au Qatar. Il avait d’ailleurs inscrit le seul but de la rencontre, son 25e en 74 sélections.

Peu utilisé à Montpellier en début de saison, celui qui est né à Ajaccio, en France, s’est bien repris en deuxième moitié et a quatre buts et une passe décisive à sa fiche.

Le CF Montréal est en grande difficulté cette saison avec une seule victoire en six matchs. Il a aussi perdu les services de l’attaquant Romell Quioto au cours de la rencontre avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et la blessure du seul buteur de l’équipe pourrait être plus sérieuse que prévu.

Selon le média hondurien DIEZ, Quioto devra rentrer dans son pays d’origine pour récupérer. Il serait alors soigné par le médecin de l’équipe nationale du Honduras.