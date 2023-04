À VOIR: un tour de magie signé Nick Suzuki!

Les moments de réjouissance, en cette saison 2022-2023, se sont faits plutôt rares chez le CH.

Mais le rendement du capitaine Nick Suzuki, seul joueur ayant jusqu’ici pris part à tous les matchs du club, est sans aucun doute l’un des aspects les plus encourageants des derniers mois.

Au sein d’une équipe dominée plus souvent qu’autrement et amputé de son meilleur ailier (Cole Caufield) à la mi-saison, le no 14 est quand même parvenu à afficher une progression sur le plan des statistiques offensive et a été l’homme de confiance de Martin St-Louis à tous les égards, comme en témoigne son astronomique temps de glace moyen de 21 :08.

Mercredi, contre les Islanders, Suzuki a encore une fois impressionné, y allant d’une manœuvre absolument sublime en désavantage numérique pour inscrire le deuxième but des Canadiens. Un petit tour de magie!

C’est à voir en vidéo principale.