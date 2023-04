Les Blue Jays réussissent leur rentrée torontoise

Les partisans réunis au Rogers Centre en ont eu pour leur argent, mardi.

Les Blue Jays de Toronto en ont mis plein la vue dans une victoire de 9 à 3 face aux Tigers de Detroit à l'occasion de leur premier match à domicile de la saison. Cet affrontement était présenté en direct à TVA Sports 2.

La rencontre s’est pourtant amorcée de façon difficile pour la troupe de John Schneider. En deuxième manche, Nick Maton a ajouté trois points au tableau en expédiant une offrande d’Alek Mahoah à l’extérieur des limites du terrain.

Quelques instants plus tôt, Kevin Kiermaier avait d’ailleurs sauvé le derrière de son coéquipier en privant Kerry Carpenter d’un coup de circuit certain à l’aide d’un attrapé spectaculaire.

Les Jays ne se sont pas laissés découragés par cette difficile deuxième manche. Ils ont cogné cinq longues balles et ont muselé les Tigers pendant le reste de la rencontre.

Parmi les quatre artilleurs qui ont succédé à Manoah, seul Yimi Garcia a concédé un coup sûr. Zach Pop (1-0) a ajouté une première victoire à son dossier en étant parfait en une manche et deux tiers.

Matt Chapman, Kiermaier, George Springer, Bo Bichette et Alejandro Kirk ont tous étiré les bras dans la victoire.

Du côté des Tigers, Matt Manning (1-1) n’a pas connu une mauvaise journée au bureau, permettant six coups sûrs et quatre points mérités en six manches. Le releveur Mason Englert en a davantage arraché, lui qui a accordé deux longues balles et un simple productif en huitième manche.

Les Blue Jays tenteront de poursuivre sur cette lancée mercredi. Cette rencontre sera diffusée à TVA Sports 2 à compter de 19h.