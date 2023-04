Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 12 avril qui en valent le détour.

Basketball : Raptors de Toronto c. Bulls de Chicago

Le président Masai Ujiri et le directeur général Bobby Webster ont choisi de se ranger du côté des acheteurs, à la date limite des transactions... potentiellement pour ne disputer qu’un seul match éliminatoire. En cas de défaite face aux Bulls dans le tournoi «play-in», la seule formation canadienne de la NBA pourrait faire table rase et liquider plusieurs vétérans. L’avenir de l’entraîneur-chef Nick Nurse semble aussi plus flou que jamais, ses services étant déjà courtisés par plusieurs autres formations de la NBA.

Les «Raps» sont largement favorisés par les preneurs aux livres en vue de ce duel, notamment en raison de leurs deux victoires à domicile face aux Bulls cette saison. Est-ce que le joueur vedette DeMar DeRozan pourrait venir jouer les trouble-fête dans la ville où il a passé les neuf premières saisons de sa carrière ? Difficile à dire, mais on peut s’attendre à un match à bas pointage puisque les Raptors et les Bulls sont deux des neuf équipes ayant récolté le moins de points par match en 2022-2023.

Prédiction: Total de points - moins de 214,5 - 1,90

Hockey: Islanders de New York c. Canadien de Montréal

D’un côté, une équipe disputant son match le plus important de la saison. De l’autre, une formation qui a tout intérêt à encaisser une autre défaite dans l’optique d’améliorer son positionnement en vue du repêchage du circuit Bettman. Miser sur une victoire des «Isles» serait certainement prudent, mais aussi très peu payant en raison de leur minuscule cote (1,28).

Si l’équipe de la Grosse Pomme parvient à participer à la valse printanière, ce sera en grande partie grâce à ses prouesses défensives et à la tenue de son gardien Ilya Sorokin. Les Islanders (15,5%) ont étonnamment un pire jeu de puissance que le Canadien (16,3%) et sont friands de duels à saveur défensive. De son côté, la troupe de Martin St-Louis a été limitée à deux buts ou moins à cinq de ses six dernières rencontres.

Prédiction: Total de buts - moins de 6,0 - 1,86

Tennis: Dominic Thiem c. Holger Rune

Dominic Thiem s’accroche encore à son rêve de retrouver son niveau de jeu d’antan. Malgré ses nombreux problèmes de santé, le champion des Internationaux des États en 2020 participe déjà à un huitième tournoi en 2023. En carrière, l’Autrichien a un excellent taux de succès de 70,9% sur terre battue, sa surface de prédilection. Occupant le 106e échelon mondial, il est évidemment négligé par les preneurs aux livres face à la sensation danoise Rune (9e) en seizièmes de finale à Monte-Carlo.

L’athlète de 19 ans l’a toutefois déjà lui-même admis: il peine souvent à contrôler ses émotions sur le terrain. Il avait d’ailleurs suscité la controverse à Roland-Garros, en juin dernier, après avoir perdu son sang-froid au terme d’un revers aux mains de Casper Ruud. Rune a d’ailleurs subi la défaite à ses quatre derniers matchs sur terre battue. Tombera-t-il dans le piège que lui tendra le vétéran Thiem ? L’excellente cote en cas de victoire de l’ex-numéro 3 mondial en vaut la chandelle.

Prédiction: Victoire de Dominic Thiem - 2,95