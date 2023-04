LNH: un avant-goût des séries éliminatoires

La confrontation de premier tour des prochaines séries éliminatoires entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay s'amorcera un peu en avance puisque les deux équipes croiseront le fer, mardi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Il s'agira de la 81e partie de la saison 2022-2023 pour les deux équipes, qui sont assurées de se frotter l'une à l'autre lors de la grande danse du printemps.

Les Leafs, avec 107 points, sont deuxièmes au classement de la section Atlantique.

Le Lightning, avec 96 points, est troisième de cette même section. Toutefois, la troupe de Jon Cooper a été défaite sévèrement à ses trois dernières parties, accordant au passage 19 buts aux Rangers de New York, Islanders de New York et Sénateurs d'Ottawa.

Les Oilers peuvent-ils rejoindre les Golden Knights?

Plus tard en soirée, les Oilers d'Edmonton affronteront l'Avalanche du Colorado.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Oilers, qui ont remporté leurs sept dernières parties, tentent de rejoindre les Golden Knights de Vegas, au sommet du classement de la section Pacifique et, du même coup, de l'Association de l'Ouest. La formation de l'Alberta, avec 105 points, accuse deux points de retard sur son rival du Nevada.

De son côté, l'Avalanche est au sommet du classement de la section Centrale, avec 104 points, le même nombre que les Stars de Dallas. Toutefois, la formation du Colorado détient un match en main sur le club texan.