Les Panthers qualifiés, les Sabres éliminés

La surprenante défaite de 5 à 2 des Penguins de Pittsburgh face aux Blackhawks de Chicago, mardi au PPG Paints Arena, a officialisé la participation des Panthers de la Floride aux séries éliminatoires.

Cela veut donc dire que le choix de premier tour de l’équipe floridienne, qui appartient aux Canadiens de Montréal, ne sera pas admissible à la loterie du repêchage et sera au mieux une sélection au 17e rang.

Les «Pens» seront d’ailleurs éliminés de la course si le CH ne bat pas les Islanders de New York en temps réglementaire, mercredi.

La troupe de Mike Sullivan avait pourtant son destin entre ses mains avant le duel du jour. Elle n’avait qu’à défaire deux des pires équipes du circuit, les «Hawks» et les Blue Jackets de Columbus, pour accéder à la valse printanière.

Une excellente performance de Petr Mrazek entre les poteaux des visiteurs leur a toutefois mis des bâtons dans les roues. Le vétéran tchèque a effectué 16 de ses 38 parades en deuxième période, engagement au cours duquel Connor Murphy a ouvert la marque.

Evgeni Malkin a fait secouer les cordages en avantage numérique pour ramener le match à la case départ, mais les Penguins se sont ensuite écroulés.

L’attaquant de 31 ans Buddy Robinson a d’abord donné les devants aux siens avec son quatrième filet en carrière. Andreas Athanasiou a ensuite doublé l’avance des siens, avant que Tyler Johnson ne porte le coup fatal aux Penguins dans un filet désert, devant un Sidney Crosby frustré.

Danton Heinen et MacKenzie Entwistle se sont échangés des buts dans la dernière minute de jeu.

Les Penguins n'ont pas raté les séries éliminatoires depuis 2006.

Les Sabres éliminés

Devon Levi et les Sabres y ont cru, mais ce ne fut pas suffisant. Les Devils du New Jersey ont éliminé l’équipe de Buffalo de la course aux séries éliminatoires, mardi au Prudential Center, en l’emportant 6 à 2.

Les Sabres ont ainsi raté leur coup pour une 12e campagne consécutive, un sommet dans la Ligue nationale de hockey.

Tomas Tatar a fait mal à la troupe de Don Granato en inscrivant un doublé et en atteignant le plateau des 20 buts en troisième période. Sa deuxième réussite, dans un filet désert, a mis le match hors de la portée des Sabres.

Jack Hughes a aussi trouvé le fond d’une cage abandonnée pour s’approcher à trois points du plateau des 100. Ses 97 points représentent un record d'organisation en une campagne pour les Devils.

Jesper Boqvist, Jonas Siegenthaler et Miles Wood ont complété la marque dans le camp des vainqueurs. Jeff Skinner et Mattias Samuelsson ont répliqué.

Grâce à ce gain, les Devils ont d’ailleurs confirmé qu’ils bénéficieront de l’avantage de la glace dans leur série de premier tour.