La raison du succès des Devils

La course au sommet du classement de la section Métropolitaine est sans merci alors que les Hurricanes de la Caroline, les Devils du New Jersey et les Rangers de New York peuvent tous encore accéder au trône. Des trois, c’est la présence des «Diables» qui surprend le plus.

Et si les Devils sont dans cette position, après avoir manqué les séries éliminatoires en 2021-2022, c’est grandement en raison des performances de l’attaquant Jack Hughes.

Avant les matchs de mardi, Hughes totalise 96 points en 76 rencontres et pourrait possiblement atteindre le plateau des 100 points. Si le jeune attaquant de 5 pi 11 po a connu deux premières saisons ordinaires en 2019-2020 et 2020-2021, il s’est mis en marche en 2021-2022 avec 56 points en 49 duels.

Puis, ce fut l’explosion en 2022-2023.

«Je pense qu’il est peut-être un petit peu en avant (sur son développement), comme toute notre équipe, a souligné le vice-président des opérations hockey de l’équipe, Martin Brodeur, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Et c’est une des raisons pourquoi on est un petit peu en avant.

«Je le regarde aller et il me semble qu’il pourrait avoir plus de points qu’en ce moment. Il est vraiment dominant, il crée énormément, il manque beaucoup de chances de marquer, la rondelle le suit partout. Même s’il n’arrive pas à 100 points cette saison, ce ne sera qu’une question de temps.»

Outre Hughes, qui sera d’ailleurs rejoint par son frère Luke lors de la rencontre entre les Devils et les Sabres de Buffalo, mardi, des joueurs comme Nico Hischier, Dougie Hamilton, Vitek Vanecek et le nouveau venu Timo Meier font également partie intégrante des succès de la formation. Brodeur se dit d’ailleurs ravi d’avoir pu mettre la main sur Meier.

«On était contents de faire son acquisition, a continué celui qui détient le record de la LNH du plus grand nombre de victoires pour un gardien de but. Il fait une grosse différence. C’est un joueur qui a une dimension qu’on n’avait pas du côté physique, devant le filet, proche des bandes.

«On a payé quand même un bon prix alors on va tout faire pour le resigner à long terme. C’est ça le but.»

Et en Hamilton, les Devils ont peut-être un candidat – ou même le gagnant – du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH. Toutefois, il y a un certain Erik Karlsson qui est devenu le premier joueur d’arrière à amasser 100 points ou plus en une saison depuis plus de 30 ans.

Cependant, pour Brodeur, il serait temps de décerner deux trophées pour les défenseurs.

«Je pense que la meilleure chose à faire serait d’avoir deux différents trophées, a confié le Québécois. Tu regardes les joueurs qui sont là et ils font autant de points qu’ils s’en font marquer. C’est un trophée bizarre à cause de ça. Les gars sont tellement spectaculaires et font tellement de bonnes choses. Mais tu as d’autres défenseurs qui ne reçoivent pas de crédit, mais qui sont aussi efficaces à leur manière.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.