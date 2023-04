La grande aventure de Marianne Leclerc

Dès sa tendre enfance, Marianne Leclerc aimait déjà énormément bouger et participer à toutes les activités sportives !

C’est à l’âge de 10 ans que la jeune fille a décidé de plonger dans l’univers du taekwondo après avoir aperçu une affiche faisant la promotion de ce sport à ses cours de natation.

Elle a immédiatement adoré cet art martial, que ce soit pour son intensité, son ambiance formelle, la précision des techniques, la discipline qu’il exige et la possibilité de se dépasser.

Ce fut alors le début d’une grande aventure pour celle qui, en plus d’exceller dans son sport, est devenue une étudiante en médecine podiatrique des plus prometteuses !

Quel est ton parcours sportif ?

Au taekwondo, il faut réussir nos niveaux menant au but final : la ceinture noire. J’ai obtenu la mienne à 15 ans, mais ce n’était que le début et non l’aboutissement d’un rêve. Après cinq ans de compétition récréative, j’ai rejoint le circuit élite et international avec mon premier Championnat canadien senior à 16 ans, où j’ai mérité le bronze. Depuis, je participe à au moins quatre compétitions internationales par année et mon classement mondial ne cesse de grimper.

Quel est ton objectif sportif ultime ?

Comme tout athlète pratiquant un sport olympique, mon objectif ultime est de participer aux Jeux olympiques. La qualification est particulièrement ardue au taekwondo : 16 athlètes dans le monde sont sélectionnés dans ma catégorie, pour l’un des sports les plus populaires sur la planète. En effet, selon notre Fédération mondiale, 80 millions de personnes réparties dans 209 pays pratiquent le taekwondo. Il s’agit d’un super beau défi ! Mais j’ai appris à me concentrer sur le chemin plutôt que sur la destination et, à moyen terme, je vise les grands prix et les championnats du monde.

Quelles sont les aptitudes requises pour la pratique du taekwondo ?

Ce sport nécessite de la rapidité, une grande agilité et une excellente maîtrise des techniques. Il faut de la force, de l’endurance et une forme physique de haut niveau. Le volet mental est tout aussi important, surtout au niveau élite, la confiance en soi, les tactiques et la stratégie jouant un rôle primordial en combat. Ces deux aspects doivent être liés et renforcés par de la détermination, de la persévérance et une discipline exemplaire.

Comment se déroulent tes séances d’entraînement ?

Une semaine typique comprend six entraînements spécifiques de 1 h 15 à 2 heures selon l’intensité, 3 heures de préparation physique et deux sorties de course de 45 minutes à 1 heure. De plus, 30 minutes quotidiennes sont dédiées à faire des étirements et des exercices de souplesse. Au total, je consacre entre 18 et 20 heures par semaine à l’entraînement.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie. Enfant, il me permettait de dépenser mon énergie. Mes parents m’inscrivaient à toutes les activités sportives imaginables : natation, soccer, handball, équitation, etc. Encore aujourd’hui, je ne peux passer une journée sans bouger. C’est une nécessité pour moi, un mode de vie. En tant qu’étudiante dans le milieu de la santé, je suis convaincue que l’activité physique doit s’inscrire dans le quotidien de tous et à tout âge. Il est essentiel d’en faire la promotion sous toutes ses formes pour une population heureuse et en bonne santé.

Quels sont les athlètes qui t’inspirent ?

Laurent Duvernay-Tardif pour son parcours d’étudiant-athlète exceptionnel, son intégrité, ses valeurs, sa détermination, sa simplicité et son authenticité. Son choix de donner un coup de main lors de la pandémie témoigne de la qualité, de la force et de la grandeur du personnage. Aussi, Jade Jones, mon idole de jeunesse. Cette athlète britannique de taekwondo, double championne olympique et championne du monde, est en voie de participer à ses quatrièmes Jeux olympiques en 2024. J’ai visionné et analysé la majorité des combats de cette athlète d’exception qui m’inspire grandement.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

J’ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine de la santé. Je suis suivie par un podiatre depuis que je suis très jeune, alors j’ai pu observer et me familiariser tôt avec cette profession qui m’attirait déjà. Lorsque je serai podiatre, je souhaite ouvrir une clinique et centrer ma pratique sur la biomécanique auprès des sportifs. De plus, je considère la possibilité de poursuivre une spécialisation chirurgicale au New York College of Podiatric Medicine aux États-Unis.

Profil

Âge : 22 ans

Sport : Taekwondo olympique

Classification : n/a

Établissement scolaire : UQTR

Moyenne scolaire : 4,17/4,3

Programme d’études : Médecine podiatrique

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le basketball.

As-tu une superstition en compétition ?

Je porte toujours le même chandail sous mon uniforme.

Ta pire gaffe en compétition ?

À ma première compétition à vie, je suis tombée sur les fesses lors de mon premier coup de pied. J’avais probablement trop hâte et j’y ai sûrement mis beaucoup trop d’ardeur !

La chanson qui te donne de l’énergie avant un combat ?

Don’t Stop Me Now de Queen.

Performances remarquables

2022

Pan Am Series I

Niveau : International

Résultat : 2e

2022

Championnat national canadien

Niveau : National

Résultat : 3e

2022

Sélection Coupe Québec 1

Niveau : Provincial

Résultat : 1re