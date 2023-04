Édouard Julien dans les ligues majeures

Les Twins du Minnesota ont rappelé le joueur québécois Édouard Julien.

Considéré comme l’un des plus beaux espoirs des Twins et même de tout le baseball, Julien avait tout fait pour faire sa place dès cette année notamment après avoir brillé avec l’équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball. Mais il avait finalement été rétrogradé dans le niveau AAA, où il a connu un bon début de saison.

Frappeur de puissance, l’athlète de la région de Québec ne cesse d’épater depuis le début de sa carrière professionnelle et ses années avec la prestigieuse Université d’Auburn.

En uniforme à Indianapolis dans le niveau AAA mardi soir, il a quitté la rencontre après la première manche. Il avait reçu le fameux appel. Il pourrait être en uniforme dès mercredi après-midi alors que les Twins jouent à 13h contre les White Sox. Sinon, il fera ses débuts jeudi... au Yankee Stadium.

Son rappel survient alors que le cogneur Joey Gallo a été placé sur la liste des joueurs blessés.

Frappeur gaucher et menace offensive, Julien peut évoluer au premier, deuxième et troisième but.

Déjà muni d’un élan des grandes ligues, selon le gérant des Twins Rocco Baldelli, il est surtout reconnu pour sa facilité à atteindre les sentiers, lui qui présente une moyenne de présence sur les buts de 0,437 en trois saisons dans les ligues mineures. C’est évidemment parmi les meilleurs statistiques de toutes les ligues affiliées.